Múltiples fracturas para conductor y acompañante de moto de alta cilindrada que embistió a un auto en ruta 9

Motociclista y acompañantes resultaron con lesiones de entidad tras embestir a un auto en ruta 9 , a la altura del kilómetro 91, en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

El parte de Policía Caminera indica que el auto circulaba de este a oeste cuando, en determinado momento, fue embestido por alcance por el birrodado de alta cilindrada que circulaba en el mismo sentido.

El conductor de la moto, un hombre de 50 años, y su acompañante, un hombre de 25, sufrieron múltiples fracturas, mientras que los ocupantes del auto, resultaron con heridas leves.

Seguí leyendo Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

El conductor del auto, un hombre de 58 años, fue diagnosticado politraumatizado leve y dado alta en el lugar, mientras que la acompañante, de 39 años, fue diagnosticado politraumatizada leve y dado de alta en el lugar.

En el auto también viajaba una niña de tres años, que fue diagnosticada politraumatizada leve y dada de alta en el lugar.