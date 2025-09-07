RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAN DE AZÚCAR

Múltiples fracturas para conductor y acompañante de moto de alta cilindrada que embistió a un auto en ruta 9

Policía Caminera informó que en el auto circulaban tres personas: una niña de tres años, un hombre y una mujer que resultaron con politraumatismos.

Policía Caminera

Policía Caminera

Motociclista y acompañantes resultaron con lesiones de entidad tras embestir a un auto en ruta 9, a la altura del kilómetro 91, en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

El parte de Policía Caminera indica que el auto circulaba de este a oeste cuando, en determinado momento, fue embestido por alcance por el birrodado de alta cilindrada que circulaba en el mismo sentido.

El conductor de la moto, un hombre de 50 años, y su acompañante, un hombre de 25, sufrieron múltiples fracturas, mientras que los ocupantes del auto, resultaron con heridas leves.

Foto: Policía Caminera.
Seguí leyendo

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

El conductor del auto, un hombre de 58 años, fue diagnosticado politraumatizado leve y dado alta en el lugar, mientras que la acompañante, de 39 años, fue diagnosticado politraumatizada leve y dado de alta en el lugar.

En el auto también viajaba una niña de tres años, que fue diagnosticada politraumatizada leve y dada de alta en el lugar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
prado

Policías de Guardia Republicana y vecinos rescataron a un perro que había caído en el Arroyo Miguelete

Te puede interesar

Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
Policía Caminera
PAN DE AZÚCAR

Múltiples fracturas para conductor y acompañante de moto de alta cilindrada que embistió a un auto en ruta 9

Dejá tu comentario