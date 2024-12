Mujica recibió la Orden Nacional de la Cruz del Sur de manos de Lula: "Es la persona más extraordinaria que conocí"

“Lo que le estoy entregando a Pepe Mujica no es por el hecho de que haya sido presidente, es por el hecho de ser Mujica”, dijo Lula da Silva tras colocarle la insignia al exmandatario uruguayo.

Mujica le agradeció y afirmó que no es “hombre de premio ni de medalla”, y remarcó: “Soy un hombre de pueblo, he hecho lo que he podido por mi pueblo y nada más, pero este es un amigo de muchos años”.