Mujica dijo que encabeza la lista del MPP por el riesgo que hay de perder las elecciones

“Creo que es una fórmula buena”, comentó el ex presidente en rueda de prensa tras el encuentro.

MUJICA VILLAR

“Esta señora es una veterana combatiente, tiene un sólido discurso, calza bien”, agregó en referencia a la candidata a la Vicepresidencia de la República.

Consultado sobre el peso que puede tener la fórmula Martínez-Villar y el empuje que debe dar todo el Frente Amplio para ganar las próximas elecciones, Mujica comentó: “No creo que los caciques modifiquen la historia, lo que es decisivo es el tamaño de la fila india”.

Mujica adelantó que en el Plenario Nacional de este jueves 18 de julio “las fuerzas más importantes” del Frente Amplio “van a pedir un voto por aclamación” para Martínez y Villar.

MUJICA COSSE

COSSE NO

El líder del MPP también habló de por qué Carolina Cosse no integra la lista 609 cuando fue este sector el principal impulsor de la precandidatura a la Presidencia de la ex ministra de Industria. Dijo que el MPP tiene sus “problemas”, que era “complicado” llevarla en la lista y que el sector ya tienen muchas mujeres.

“Nosotros tenemos un exceso de oferta feminista. Tenemos cuatro senadoras, y hay más (mujeres) en el banco (de suplentes)”, comentó entre risas.

“Tal vez había espacio para Cosse, pero es complicado. El MPP internamente tiene una fuerte oferta feminista. Siempre procuramos darle participación (a las mujeres). No es casualidad. El problema de lo femenino no se arregla con reglamentos, tiene que haber voluntad política que se expresa buscando compañeras y dándoles espacio”, agregó.

Acerca de Cosse aseguró que la ayudaron y que ahora “tiene alas propias”.

SI EL FA PIERDE

Mujica fue consultado acerca de la posibilidad de que el Frente Amplio pierda el gobierno nacional en las próximas elecciones, y dijo que precisamente por eso decidió encabezar la lista al Senado del MPP.

“A mi no se me cae el alma si perdemos, y estoy precisamente en la lista por eso. Probablemente si vivo y todavía la computadora me funciona, no tengo ninguna duda que voy a estar al pie del cañón, y mucho más si perdemos”, respondió.

Mujica reconoció que “va a ser una elección reñida” y que “por lo tanto el resultado es de incertidumbre y está abierto”.

También dijo que quiere estar en el Senado y muy activo en el Frente Amplio si pierde el gobierno para intentar que las críticas internas y el cobro de cuentas no le haga daño al partido. “La autocrítica se hace cuatro o cinco años después, se juntan los pedazos y vamos arriba”, aseguró.

MUJICA MANINI

MANINI TIENE TROPA

Consultado acerca del surgimiento del ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos como líder político y candidato a la Presidencia, Mujica valoró el espacio que creó en pocos meses. Según las encuestas es el cuarto partido político después del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.

“Pienso que si, tiene su prestigio, tiene su peso”, respondió a la pregunta de si Manini es un general con una tropa que lo sigue y respalda (y lo vota). En ese sentido calificó de “muy interesante” el espacio que creó Cabildo Abierto.

“Es una renovación y una realidad que hay en Uruguay. Pienso que alguna gente, lo que se llama la familia militar, pero además otra, decidió acompañarlo porque el conjunto del sistema político no lo atrae”, comentó.