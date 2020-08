Mujica sobre denuncia por acoso en Maciel "qué casualidad... ¿ahora se acuerdan?"

"Lo que han hecho con Álvaro (....) manejar un hospital de casi cuatro mil tipos, ¿no vas a tener lío?. Escuchen, si ustedes tienen una casa y tienen tres o cuatro o cinco, ¿no tienen lío? Por favor! Lidiar con cuatro, cinco mil es una garantía que tenes lío. ¡Pero qué casualidad... ahora se acuerdan, no me jodan. Pero no hay que retrucar con ese juego, hay que tener altura, hay que tener altura y hay que cultivar la altura".

Durante el acto de lanzamiento realizado frente al Antel Arena, Villar habló sobre el debate frustrado con la candidata Laura Raffo y la reunión que no se concretó con Luis Lacalle Pou. "yo sigo diciendo que a mi me gusta debatir con Laura, me encantaría poder debatir con Laura Raffo, voy a respetar la decisión del Fa por supuesto y creo que el diálogo con el presidente y todo el gobierno es fundamental".

También habló sobre la decisión de Asse de investigar la denuncia de una doctora por acoso, que tomó estado público "a mi me parece que es lo que hay que hacer, yo en el lugar de Asse haría lo mismo, investigaría, revisaría toda la investigación".