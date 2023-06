Mujer asegura que fue maltratada en comisaría cuando fue a denunciar violencia doméstica

Al respecto, Díaz relató: “Como en violencia doméstica no estaba la encargada, me llevaron para la sexta. Me agarraron, me tiraron un colchón en el pasillo y a las 3 de la mañana, me llevaron otra vez para Violencia Doméstica y me dejaron en un cuarto, trancaron todo, cosa que yo no podía salir de ahí adentro”, indicó.

Luego narró que le pidió a los policías que la llevaran a una estación de servicio a comprar un cargador para comunicarse con su familia, pero no lo hicieron. “Me decían que ellos no estaban a disposición mía, que ellos tenían cosas que hacer, empezaron las agresiones psicológicas”, agregó y aseguró que se negaron a llevarla al médico cuando solicitó por sentirse mal.

“Después de ahí me llevaron al Juzgado. La jueza dijo que me llevaran al hospital, para que yo pudiera descansar, me pudiera bañar, que yo no podía estar en la comisaría por mi situación. Hasta el lunes de noche, a las 8 de la noche que llegué al hospital, no me dieron nada de comer”, indicó la mujer.

Luego sostuvo que perdió el embarazo y que fue internada en un psiquiátrico. “Somos víctimas de violencia. Nos tendrían que tratar un poco mejor”, remarcó.

El jefe de Policía de Río Negro, Omar Agrasar, desestimó la denuncia, luego de que se realizara una investigación administrativa en la comisaría.

La persona se mantuvo en la seccional porque se estaba buscando al ofensor”, dijo el jefe de Policía. “No hubo ningún maltrato. Sale de las actas que se les ha tomado a la Policía”, agregó a priori.

“Incluso por las declaraciones, se le ofreció abrigo y hasta para comer”, remarcó.

Por su parte, Asuntos Internos del Ministerio del Interior tomó declaración a la denunciante y citó en Montevideo a la funcionaria policial implicada.