Muere Robert Trump, el hermano menor del presidente de EEUU

"Es con el corazón apesadumbrado que comparto que mi magnífico hermano Robert murió en paz", dijo Donald Trump en un comunicado de la Casa Blanca el sábado en la noche.

"No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz".

El presidente había visitado durante 45 minutos a su hermano el viernes en un hospital de Nueva York. Los medios estadounidenses habían informado que Robert Trump estaba gravemente enfermo, aunque no dieron detalles de su afección.

El presidente, que se detuvo en Nueva York de camino a su club de golf en las cercanías de Bedminster, en Nueva Jersey, dijo a los periodistas que lo estaba "pasando mal".

Nacido en 1948, Robert fue durante mucho tiempo una pieza fundamental del imperio inmobiliario de la familia Trump y era un fiel defensor del presidente. Robert Trump recurrió sin éxito a los tribunales para impedir la publicación del libro escrito por su sobrina Mary Trump, titulado "How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

El libro, en el que se presenta al presidente de Estados Unidos como el producto de una familia "tóxica", es una "vergüenza", dijo Robert. Aunque la justicia prohibió su publicación temporalmente, un juez levantó esa orden en julio.

"Tío Robert, te amamos. Estás en nuestros corazones y oraciones, siempre", escribió en Twitter la hija y consejera del mandatario, Ivanka Trump.

Joe Biden, rival demócrata del mandatario para las elecciones presidenciales de noviembre, le dio sus condolencias en Twitter: "Señor presidente, Jill y yo estamos tristes de enterarnos del fallecimiento de su hermano menor, Robert".

"Conozco el tremendo dolor de perder a un ser querido, y sé lo importante que es la familia en momentos como estos. Espero que sepan que nuestras oraciones están con todos ustedes", siguió el candidato demócrata.

El exvicepresidente perdió a su esposa e hija en un accidente automovilístico a principios de la década de 1970, y luego a su hijo mayor, quien murió de cáncer en 2015.