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"Mucho cuidado": Nubel Cisneros anunció "importantes nieblas y neblinas" para la madrugada y ola de frío polar el jueves

El meteorólogo llamó a "extremar las precauciones" y adelantó que un pulso de aire frío comienza a gestarse el jueves y que se extiende, por lo menos, hasta el sábado.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que en la próxima madrugada se registrarán importantes nieblas y neblinas y que el próximo jueves comienza a gestarse un pulso de aire polar.

"Mucho cuidado la próxima madrugada, nuevamente importantes nieblas y neblinas se van a estar gestando, el diría prácticamente en todo el país y van a ser mucho más importantes sobre la zona sur y este", indicó.

Este martes será una jornada fría a fresca con buena presencia de sol y con temperaturas máximas de 12° a 14° en todo el territorio. En horas de la noche las temperaturas caen por debajo del 0° en muchos puntos.

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En lo que respecta al pulso de aire polar se extenderá, por lo menos, hasta el sábado.

"No hay lluvias previstas por ahora, mucho frío", dijo.

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