"Mucho cuidado, lo que se viene es bastante complicado": Nubel Cisneros anunció muy bajas sensaciones térmicas y rachas de más de 80 km/h

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que en las próximas horas se registrarán muy bajas temperaturas y sensaciones térmicas con vientos que oscilarán entre los 60 a 80 km/h.

"Mucho cuidado, lo que se viene es bastante complicado en todo el país", destacó.

Y agregó: "A partir del día de mañana, muy bajas temperaturas, muy bajas sensaciones térmicas a lo que se le suma también durante viernes y sábado la presencia de lloviznas y lluvias en forma aislada. Mucho cuidado, vientos de 60 a 80 km/h promedial en la zona costera, rachas que es muy probable que estén superando estos valores sobre la zona este del país".

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El sistema frontal frío se ubicará hacia el sureste, sobre aguas oceánicas, profundizándose y generando muy fuertes vientos.

"Las temperaturas máximas van a estar en el entorno de 10° a 12° en todo el país, por el efecto del tiempo las térmicas de 0° a 5° en la zona de las máximas, y por debajo del 0° sobre la tardecita-noche y en las primeras horas de la mañana", indicó.

Las temperaturas máximas van a estar en el entorno de 10° a 12° en todo el país, por el efecto del tiempo las térmicas de 0° a 5°.