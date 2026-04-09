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EL INR COMO SERVICIO DESCENTRALIZADO

Gobierno enviará a fines de abril el proyecto de ley para descentralizar la gestión de las cárceles

Lo anunció el ministro Carlos Negro durante la interpelación de este jueves en el Senado. Será un organismo colegiado que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este jueves, durante la interpelación en el Senado, que a fines de abril el gobierno enviará al Parlamento el proyecto de ley para descentralizar la gestión de las cárceles.

De esta forma, explicó Negro, el Instituto Nacional de Rehabilitación (la ex dirección de cárceles) pasará a ser un servicio descentralizado.

El ministro dijo que ese servicio será dirigido por un colegiado que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

Foto: FocoUy. Oposición interpela al ministro Carlos Negro.
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En vivo | Interpelación a Carlos Negro por el plan de seguridad: oposición cuestiona al gobierno y pide explicaciones

Negro destacó al respecto que la descentralización del INR es un objetivo de todos los partidos políticos y que fue incluido en todos los programas de gobierno que se presentaron en la última elección nacional.

En este sentido la oposición ha planteado un reparo, ya que no está de acuerdo con que el INR descentralizado siga dentro de la órbita del Ministerio del Interior.

La interpelación en vivo:

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