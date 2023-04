El ministerio le dio plazo a Ancap para hacer revisiones, y esas tareas "demandan tiempo", indicó Teijeiro. Y explicó que "son cuestiones que no hacen al desempeño de la planta ni a la seguridad final".

Ancap "ha acreditado la seguridad física inmediata, ha acreditado el funcionamiento de extintores y ha acreditado el cuerpo de bomberos dentro de la refinería, entre otros aspectos", expresó Teijeiro.

ANCAP: SIN RIESGOS.

Ancap afirmó en un comunicado en la mañana de este miércoles que "la refinería La Teja no presenta riesgos en su operación, manteniendo elevados estándares de seguridad y prevención, ampliamente destacados por diversas entidades independientes".

Y agregó: "Ancap cumple con todas las normativas, regulaciones y disposiciones vigentes y reafirma su histórico compromiso con la seguridad de las personas y los activos. Del mismo modo, exhorta a los diferentes sectores de la 'Agrupación exfederación Ancap' a hacer lo mismo y a levantar las múltiples medidas que distorsionan la normal operación y afectan el abastecimiento, para retomar ordenadamente al diálogo que se viene manteniendo con distintos sectores en el ámbito de la Dirección Nacional del Trabajo".

La empresa dijo que "no es de recibo la declaración unilateral e infundada de sectores de trabajadores aduciendo fallas en la seguridad para resolver, sin observar los procedimientos normativos aplicables, no realizar algunas tareas bajo su responsabilidad o, sencillamente, no presentarse a trabajar".

Sumó que dentro de la refinería están vigentes "los medios existentes y las acciones de mitigación de riesgos que existen en los protocolos rutinarios de operación, como la existencia de un cuartel de bomberos debidamente equipado y preparado dentro de la planta".

En referencia al vencimiento de la fecha de recarga de extintores (que es uno de los reclamos de Fancap), la empresa dijo que "están dados los debidos recaudos para que eso no tenga consecuencias".

Así, la empresa solicitó un plazo de 30 días para comenzar el reemplazo de extintores y de 60 días para completar la reposición total, lo cual fue aceptado por el MTSS.

La información aportada al MTSS incluye la explicación del procedimiento administrativo en curso para el mantenimiento y recarga de extintores portátiles, así como prueba documental profusa sobre todas las observaciones planteadas y, en particular, los ensayos y pruebas con resultados satisfactorios sobre extintores con fecha de recarga vencida, realizados en conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos, agregó el comunicado.

DETENCIÓN DE ACTIVIDADES.

Subrayado informó en la mañana de este miércoles que Fancap resolvió detener las tareas en el área de Mantenimiento Administración y Logística de la refinería. La presidenta de la Federación Ancap, Natalia Belo, dijo a Subrayado que la medida obedece a un informe de la Inspección General del Trabajo que la semana pasada detectó numerosos extintores de incendio vencidos.

Según Belo, la inspección del Ministerio de Trabajo se realizó el jueves 13 de abril en la refinería de La Teja y allí “se intimó a la Administración a regularizar la situación”, expresó.

La dirigente sindical dijo que el martes 18 los funcionarios esperaron que el Ministerio confirmara una regularización de la situación, pero esto no ocurrió.

“Hoy no mejoró la situación y por eso los funcionarios se ampararon en el decreto 291/07 y se detienen las tareas por el peligro que implica para los trabajadores, la planta y el barrio”, señaló Belo.

El decreto de referencia ampara a los funcionarios a detener tareas cuando se entiende que hay una situaciones de riesgo para su integridad física, explicó la presidenta de Fancap.

“Ahora se espera que concurra la Inspección General del Trabajo para verificar la situación y definir cómo seguir”, agregó Belo, quien aseguró que la medida sindical no es un paro y que la refinería “opera de manera normal”.

Según Belo, el año pasado el sindicato ya había realizado una denuncia por extintores de incendio vencidos. En ese momento se cambiaron pero “en marzo volvieron a vencer”, aseguró.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo a Subrayado que está en contacto con la Inspección General del Trabajo del Ministerio para aclarar la situación y lamentó que las medidas del sindicato afecten en normal funcionamiento de la refinería.