MSP realizó jornada de vacunación contra el sarampión en la Selección y exhorta a quienes viajen a que se inmunicen

La ministra de Salud Pública , Cristina Lustemberg, recomendó a los ciudadanos que viajen al Mundial vacunarse contra el sarampión ya que existen brotes en los países que organizan el torneo.

"La semana pasada fuimos con el equipo de vacunadoras de la Lucha (Antituberculosa) a toda la selección nacional que representa a nuestro país en el Mundial, y en los países en México, Canadá, Estados Unidos hay sarampión. En nuestro país tuvimos dos brotes de sarampión con casos importados que con un trabajo muy importante de todo el personal de salud se lograron cerrar esos dos brotes", dijo Lustemberg.