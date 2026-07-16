RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD

MSP habilita a médicos de Medicina General y Familiar a recetar psicofármacos

El diputado del FA, Federico Preve, dijo que se trata de un beneficio en los medicamentos y en la continuidad para el paciente.

pastillas-médico-salud

El Ministerio de Salud Pública habilitó a todos los médicos de familia, generales o pediatras a recetar psicofármacos.

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, dijo que puede tener un alto impacto porque puede generar una continuidad en algunos medicamentos vinculados con trastornos de ansiedad.

"Incluso al inicio de una depresión si la primera consulta es con un médico general, internista o de familia, puede iniciar el tratamiento, realizar la interconsulta con psiquiatría y además psicología eventualmente y en ese período ya comenzar con los tratamientos que estabilicen los pozos de angustia, los niveles de ansiedad o los elementos del ánimo vinculados con la depresión", explicó.

Preve comentó que se trata de un beneficio en los medicamentos, en la continuidad, que lleva a descongestionar las agendas.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría se refirió a la modificación realizada por Salud Pública, que habilita a médicos familiares, generales y pediatras a recetar psicofármacos.

Sandra Romano dijo que el tratamiento con antidepresivos no es la única herramienta que hay que utilizar y que para algunas depresiones la indicación primera no son los antidepresivos.

Además, comentó que hace tiempo reclaman el avance en la instrumentación de la ley de salud mental y que existan equipos a nivel de las instituciones, para que la consulta con psiquiatría no sea el último recurso.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy
PRONÓSTICO

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
PRONÓSTICO CON DETALLES DÍA A DÍA

Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle
SALUD

Director del Pereira Rossell explica características del meningococo: cuándo prestar atención y quiénes son contactos
CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

Te puede interesar

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio video
EN EL PARLAMENTO

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio
Cancillería
EL HÉRCULES

Segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela está previsto para este sábado
Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque
MONTEVIDEO

Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque

Dejá tu comentario