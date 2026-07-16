MSP habilita a médicos de Medicina General y Familiar a recetar psicofármacos

El Ministerio de Salud Pública habilitó a todos los médicos de familia, generales o pediatras a recetar psicofármacos.

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, dijo que puede tener un alto impacto porque puede generar una continuidad en algunos medicamentos vinculados con trastornos de ansiedad.

"Incluso al inicio de una depresión si la primera consulta es con un médico general, internista o de familia, puede iniciar el tratamiento, realizar la interconsulta con psiquiatría y además psicología eventualmente y en ese período ya comenzar con los tratamientos que estabilicen los pozos de angustia, los niveles de ansiedad o los elementos del ánimo vinculados con la depresión", explicó.

Preve comentó que se trata de un beneficio en los medicamentos, en la continuidad, que lleva a descongestionar las agendas.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría se refirió a la modificación realizada por Salud Pública, que habilita a médicos familiares, generales y pediatras a recetar psicofármacos.

Sandra Romano dijo que el tratamiento con antidepresivos no es la única herramienta que hay que utilizar y que para algunas depresiones la indicación primera no son los antidepresivos.

Además, comentó que hace tiempo reclaman el avance en la instrumentación de la ley de salud mental y que existan equipos a nivel de las instituciones, para que la consulta con psiquiatría no sea el último recurso.