Adolescente detenido por dos homicidios fue imputado por crimen de un joven y sigue investigado por muerte de un bebé

El adolescente de 16 años que estaba detenido por dos homicidios ocurridos en diez días en una misma esquina del barrio Colón, fue imputado este jueves por el asesinato de un joven de 23 años, mientras continúa la investigación para determinar si fue el autor del crimen de Santino, un bebé de un año y siete, muerto a tiros cuando iba en el auto con su padre.

La Fiscalía de Adolescentes de 3º turno, representada por los fiscales Raúl Iglesias y Adriana Rocha, logró la imputación del adolescente por un delito de homicidio agravado por la premeditación y dispuso como medida cautelar su internación en dependencias de Inisa por 150 días.

En tanto, continúa la investigación en la Fiscalía de Adolescentes de 2º turno, a cargo de Pablo Rivas, por la muerte del bebé.

Seguí leyendo Madre denuncia que su hija fue golpeada en la puerta del liceo; le pegaron patadas en la cabeza, cara y todo el cuerpo, dijo

LOS CRÍMENES

Uno de los asesinatos fue el de un bebé de un año y siete meses ocurrido el 27 de abril cuando iba en la falda de su padre en un auto y desde otro vehículo fueron atacados a tiros en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia. Por ese crimen, había sido detenido un hombre de 46 años, que ya cumple prisión por encubrimiento.

Diez días antes, el 17 de abril y en esa misma esquina, un joven de 23 años fue asesinado a tiros. Tras realizar tareas de inteligencia y análisis, los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos concluyeron que el mismo adolescente participó en ambos crímenes y comenzaron a buscarlo.

Este miércoles, los policías recibieron información sobre su paradero y montaron una vigilancia durante la tarde. Lo encontraron pero al ver a los efectivos, el adolescente intentó escapar corriendo.

Los investigadores lo persiguieron y un patrullero de URPM de la Zona 4 que circulaba por Casavalle y Tobatí, en el límite de Colón y Peñarol, logró detenerlo.