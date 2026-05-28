El delincuente de 25 años, sin antecedentes penales, que en la madrugada del miércoles robó en un local dedicado a la venta de insumos para policías en el Centro de Montevideo, fue condenado por tentativa de hurto.
Condenado el delincuente que robó tres réplicas de armas de un local de venta de insumos para policías
El ladrón rompió la vidriera del comercio lidero a la ex Cárcel Central y se llevó dos réplicas de pistola de aire comprimido y una de una pistola Glock 17. Fue detenido a cuatro cuadras del lugar.
Sobre las 2:00 de la madrugada, el ladrón llegó al comercio, ubicado en San José y Aquiles Lanza, lidero a la ex Cárcel Central, rompió la vidriera con una piedra y robó objetos que le quedaron a la mano: dos réplicas de pistola de aire comprimido y una de una pistola Glock 17.
Un policía que estaba en la garita ubicada a pocos metros escuchó el estruendo y avisó al 911. En el Centro de Comando Unificado hicieron un seguimiento del sospechoso y lo comunicaron a los efectivos en el lugar, URPM I e Investigaciones de Zona I, que lograron detenerlo a cuatro cuadras del lugar, en Mercedes y Yaguarón.
Robó un local que vende insumos para policías, lindero a la ex Cárcel Central en el Centro; hay un detenido
Puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno se logró la condena en proceso abreviado por un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de 8 meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse en la comisaría y prestar servicio comunitario durante 4 horas por 2 meses, informó la Fiscalía.
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