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EN SAN JOSÉ Y AQUILES LANZA

Condenado el delincuente que robó tres réplicas de armas de un local de venta de insumos para policías

El ladrón rompió la vidriera del comercio lidero a la ex Cárcel Central y se llevó dos réplicas de pistola de aire comprimido y una de una pistola Glock 17. Fue detenido a cuatro cuadras del lugar.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.

El delincuente de 25 años, sin antecedentes penales, que en la madrugada del miércoles robó en un local dedicado a la venta de insumos para policías en el Centro de Montevideo, fue condenado por tentativa de hurto.

Sobre las 2:00 de la madrugada, el ladrón llegó al comercio, ubicado en San José y Aquiles Lanza, lidero a la ex Cárcel Central, rompió la vidriera con una piedra y robó objetos que le quedaron a la mano: dos réplicas de pistola de aire comprimido y una de una pistola Glock 17.

Un policía que estaba en la garita ubicada a pocos metros escuchó el estruendo y avisó al 911. En el Centro de Comando Unificado hicieron un seguimiento del sospechoso y lo comunicaron a los efectivos en el lugar, URPM I e Investigaciones de Zona I, que lograron detenerlo a cuatro cuadras del lugar, en Mercedes y Yaguarón.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.
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Robó un local que vende insumos para policías, lindero a la ex Cárcel Central en el Centro; hay un detenido

Puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno se logró la condena en proceso abreviado por un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de 8 meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse en la comisaría y prestar servicio comunitario durante 4 horas por 2 meses, informó la Fiscalía.

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