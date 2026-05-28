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CONOCIDO COMO "RUZOK"

Detuvieron a un hombre de 27 años que tenía cuatro denuncias en su contra por grafitear edificios y comercios

El detenido tiene un antecedente penal de 2021 por un delito de daño por haber grafiteado un cartel. Sobre este hombre pesan cuatro denuncias: una de la Intendencia de Montevideo, dos de edificios privados y otra de un local comercial.

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La Policía detuvo este jueves de tarde a un hombre de 27 años, conocido como "Ruzok", señalado como el responsable de varios grafitis en espacios públicos, edificios privados y comercios en la zona del Centro y Ciudad Vieja.

El detenido tiene un antecedente penal de 2021 por un delito de daño por haber grafiteado un cartel. Sobre este hombre pesan cuatro denuncias: una de la Intendencia de Montevideo, dos de edificios privados y otra de un local comercial.

El análisis de los registros de las cámaras de seguridad de los predios afectados permitió la identificación del responsable de los actos vandálicos, que fue detenido por personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo en las inmediaciones de Misiones y Cerrito.

Foto: Subrayado. 
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Este viernes, declara ante la Fiscalía de Flagrancia de 3º turno.

Los ediles del Partido Nacional, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, presentaron el lunes una denuncia ante la seccional 1ª y la Fiscalía de Flagrancia de turno para que se investigue a "Ruzok" por daño, delitos contra la propiedad mueble o inmueble y vandalismo, por múltiples "grafitis" y actos de vandalismo en espacios públicos, fachadas de inmuebles públicos y privados, monumentos públicos y mobiliario urbano de la ciudad de Montevideo.

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