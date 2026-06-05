Dos adolescentes fueron condenados por el homicidio del delivery asesinado en abril en Carrasco Norte

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

El adolescente de 15 años que estaba detenido por el homicidio del delivery asesinado en Carrasco Norte fue condenado como coautor del homicidio, ocurrido el 24 de abril.

La Fiscalía de Adolescentes de 1º turno logró, mediante un proceso simplificado, la condena por un delito de homicidio muy especialmente agravado por haber sido cometido inmediatamente después de otro delito. Deberá cumplir una pena de 4 años y 2 meses de internación en el Inisa.

El 29 de abril, otro adolescente de 16 años había sido imputado como autor del homicidio y entonces se dispuso su internación en el Inisa por 150 días, mientras la investigación del caso continuó. La indagatoria de Fiscalía logró también la condena del adolescente a 5 años y 2 meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El repartidor asesinado era cubano y tenía 31 años. En la noche del viernes 24 de abril, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes, a una cuadra de avenida Italia, cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

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