RECIBÍ EL NEWSLETTER
PENAS DE HASTA 5 AÑOS Y 2 MESES

Dos adolescentes fueron condenados por el homicidio del delivery asesinado en abril en Carrasco Norte

El autor del crimen, de 16 años, había sido imputado días después del hecho y ahora cumplirá una pena de 5 años y 2 meses, el coautor, de 15 años, detenido el miércoles, fue condenado a 4 años y 2 meses de internación en el Inisa.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

El adolescente de 15 años que estaba detenido por el homicidio del delivery asesinado en Carrasco Norte fue condenado como coautor del homicidio, ocurrido el 24 de abril.

La Fiscalía de Adolescentes de 1º turno logró, mediante un proceso simplificado, la condena por un delito de homicidio muy especialmente agravado por haber sido cometido inmediatamente después de otro delito. Deberá cumplir una pena de 4 años y 2 meses de internación en el Inisa.

El 29 de abril, otro adolescente de 16 años había sido imputado como autor del homicidio y entonces se dispuso su internación en el Inisa por 150 días, mientras la investigación del caso continuó. La indagatoria de Fiscalía logró también la condena del adolescente a 5 años y 2 meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
Seguí leyendo

Detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba requerido por el homicidio de un delivery en Carrasco Norte

El repartidor asesinado era cubano y tenía 31 años. En la noche del viernes 24 de abril, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes, a una cuadra de avenida Italia, cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
PENAS DE HASTA 5 AÑOS Y 2 MESES

Dos adolescentes fueron condenados por el homicidio del delivery asesinado en abril en Carrasco Norte
Foto: Subrayado. video
negro con autoridades

Policía reordena patrullaje en Montevideo tras las balaceras y crea un comando con reuniones diarias
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes. video
barrio lavalleja sur

El cuerpo de un hombre fue hallado en el arroyo Miguelete: tiene un corte pequeño en la cabeza y esperan autopsia

Dejá tu comentario