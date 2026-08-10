Montevideo contada a través de sus edificios y cómo cambiaron a través de los años

El arquitecto León Kalansky presentó días atrás la segunda edición de su libro “Montevideo, historia ilustrada del desarrollo urbano y del reciclaje edilicio”.

Kalansky contó a Subrayado que tras más de 40 años de experiencia profesional en obras emblemáticas de la ciudad y el país, ya jubilado se dedicó a estudiar, investigar y escribir cómo evolucionó Montevideo a lo largo de los años.

Esa historia la cuenta a través de los edificios de la capital y su cambios y reciclajes. Es una historia de la arquitectura de la ciudad y su metamorfosis.

El arquitecto Kalansky cuenta entre otras, la obra de la diagonal Agraciada, hoy avenida del Libertador Lavalleja. Una amplia calle que rompió el damero clásico de la ciudad para darle aún más relevancia al Palacio Legislativo.

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