El ministro de Turismo, Pablo Menoni, informó que para esta temporada de verano hay disponible un 8% más de ofertas de asientos de conectividad aérea.

Esta es la forma en la que "se mide la conectividad aérea", explicó. "Más allá de eso, hemos tenido incremento de frecuencias. Por ejemplo, con Colombia tenemos un vuelo diario. Teníamos antes cuatro semanales", detalló.

También destacó que una compañía que vuela a España aumentó el tamaño del avión, con "más de 70 asientos por vuelo".

"También tenemos, no menor, la herramienta aprobada por el Parlamento y reglamentada por nosotros en el decreto 219/026, que tiene dos aristas: una es una devolución en efectivo por el incremento en la venta de pasajes por compañía aérea, y la otra es un incentivo económico para la zona I, que es todo américa más algunos países de Europa, de 80 mil dólares por nuevas rutas. 40 mil dólares que vamos a poner nosotros y 40 mil dólares del concesionario del aeropuerto", añadió.

Respecto a los cruceros, indicó que el movimiento será similar al verano anterior. "Hemos tenido un cambio de menos escalas en Montevideo y más en Punta del Este", afirmó.

"Lo que estamos trabajando ahora, tanto con Brasil como con Argentina, y también con Chile, es presentarnos como un destino único y no como una sumatoria ineficiente de puertos", contó. Lo que se verá en "dos o tres años".