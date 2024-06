Ministro de la Corte Electoral responde las dudas que pueden surgir al momento de votar

Para verificar si se está habilitado para votar y dónde, se puede consultar en la web de la Corte Electoral con la serie y el número de la credencial.

“Incluso también para los traslados. Porque alguien puede haber hecho un traslado sobre la fecha del cierre de ficto de padrón y no estar cumplido”, indicó el ministro.

Si no se encuentra la credencial para el momento de la votación y no recuerda el número, en el mismo link de la web de la Corte Electoral, colocando nombre y apellido, se puede consultar el dato.

“Perfectamente se pueden presentar en el circuito sin la credencial, enuncian nombre y apellido, serie y número, y vota sin ningún problema. O sea que el que hoy descubre que no la tiene a mano y no se acuerda, en el buscador de la página web de la Corte puede encontrarlo”, dijo.

Klappenbach también explicó que si una persona no votó en dos ciclos electorales forma parte de una nómina que debe votar observado, debiendo dejar su huella dactilar, en las internas. Esto se hace para “identificar que es la persona, después de diez años de no estar votando” y queda habilitada para octubre. Si no vota, puede quedar excluido no votante y no entra al padrón de octubre.

La jornada de votación comienza a las 8:00 de la mañana. Los funcionarios que trabajan, deben estar desde las 7:00 para preparar la mesa.

Son 7.107 circuitos en todo el país. Unos 2.500 en Montevideo. En los circuitos urbanos hay unas 400 personas para votar, en los rurales, 350. Aunque hay circuitos con menos gente, afirmó.

Contó que en alguna ocasión ha habido menos de cinco votantes en un circuito y para mantener el secreto, se escrutaron a nivel departamental y no primario.

Otro punto que remarcó el ministro de Corte es que la responsabilidad de llevar las listas es de los partidos políticos y no de las mesas.

Si una persona ingresa al cuarto secreto sin lista y no encuentra la que desea votar, “perfectamente puede salir, decir ‘la opción que yo quiero votar no está disponible’. El procedimiento que hace la mesa se anula, la persona se va y puede volver ya con su lista”.

“Antes de medianoche va a haber resultados”, sostuvo Klappenbach y explicó que son primarios y provisorios, y que los oficiales están después de que se realiza el escrutinio departamental.

“Durante todo el día las mesas van a tener una tablet como elemento auxiliar. Desde ayuda en la búsqueda del padrón, van a transmitir la cantidad de votantes a determinadas horas. Durante el escrutinio, es auxiliar para hacer planilla voto a voto. A medida que sacan las listas de los sobres van ingresando los números para que después que cuentan los montoncitos, se verifica la cantidad que dio ese escrutinio con la planilla voto a voto”, agregó. Ese resultado se transmite a los servidores de la Corte Electoral y pasa a estar disponible para la ciudadanía.