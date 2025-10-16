RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESPERA CITACIÓN AL PARLAMENTO

Ministra de Industria respaldó decisión de que Antel Arena sea gestionado por la estatal telefónica

"Iremos con el equipo del Ministerio y de Antel en este caso, a dar todos los informes", afirmó Fernanda Cardona sobre citación a comisión parlamentaria.

cardona-antel

Este miércoles, legisladores del Partido Nacional indicaron que van a citar a Cardona para la comisión de Industria, por este tema. La ministra dijo que aún no recibió una invitación formal, pero que concurrirá.

"Por supuesto que como hemos hecho desde abril, iremos con el equipo del Ministerio y de Antel en este caso, a dar todos los informes y cómo fue el proceso que nos llevó a tomar esta decisión, que por supuesto se basa en decisiones que tienen sus informes técnicos y sus conversaciones y demás dentro de Antel", dijo.

senadores blancos citaran a la ministra cardona y autoridades de antel por resolucion de gestion estatal del arena
Seguí leyendo

Senadores blancos citarán a la ministra Cardona y autoridades de Antel por resolución de gestión estatal del Arena

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
MALDONADO

Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo

Te puede interesar

Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea
DETENIDO EN ZONA DE CERRO NORTE

Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea
Abogado de Pablo Laurta no descarta que haya vivido un proceso de psicosis; parar la fiscal es imputable
ARGENTINA

Abogado de Pablo Laurta no descarta que haya vivido "un proceso de psicosis"; parar la fiscal es imputable
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina. video
ARGENTINA

"Lo mató con la intención de robar el auto": la hipótesis de la fiscal que investiga a Laurta sobre crimen del remisero

Dejá tu comentario