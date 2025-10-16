La ministra de Industria, Fernanda Cardona, respaldó la decisión de que el Antel Arena sea gestionado por la estatal telefónica.
Ministra de Industria respaldó decisión de que Antel Arena sea gestionado por la estatal telefónica
"Iremos con el equipo del Ministerio y de Antel en este caso, a dar todos los informes", afirmó Fernanda Cardona sobre citación a comisión parlamentaria.
Este miércoles, legisladores del Partido Nacional indicaron que van a citar a Cardona para la comisión de Industria, por este tema. La ministra dijo que aún no recibió una invitación formal, pero que concurrirá.
"Por supuesto que como hemos hecho desde abril, iremos con el equipo del Ministerio y de Antel en este caso, a dar todos los informes y cómo fue el proceso que nos llevó a tomar esta decisión, que por supuesto se basa en decisiones que tienen sus informes técnicos y sus conversaciones y demás dentro de Antel", dijo.
Senadores blancos citarán a la ministra Cardona y autoridades de Antel por resolución de gestión estatal del Arena
