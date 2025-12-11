RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Ministra Etcheverry presentó plan de obras para el quinquenio: "No es un mapa de obras, es un mapa de oportunidades"

Lucía Etcheverry dijo en rueda de prensa que el documento público fue diseñado por los equipos técnicos de la cartera, además de haber recorrido el país y dialogado con los gobiernos departamentales.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, presentó este jueves en el Parlamento el plan de obras para el quinquenio.

La jerarca dijo que se van muy conformes porque pudieron entrar en detalles sobre el documento público que fue diseñado por los equipos técnicos del ministerio.

"Recorrimos el país, conversamos con los gobiernos departamentales, con todos los legisladores de cada departamento de todos los partidos políticos. Pusimos por supuesto mucha tecnología al servicio de tomar las definiciones", comentó.

Y añadió: "El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una responsabilidad enorme en conectar los sectores productivos, conectar a la gente, conectar los departamentos, conectar al país que efectivamente tengamos mejores condiciones para generar trabajo, generar competitividad que es lo que estamos haciendo".

Etcheverry destacó la frase del presidente Yamandú Orsi que reza: "No es un mapa de obras, es un mapa de oportunidades".

