Ministerio de Ambiente resolvió multar a barco que hizo prospección sísmica sin permiso y espera por descargos de la empresa

El Ministerio de Ambiente resolvió multar a la empresa que realizó una prospección sísmica sin autorización en el mar territorial uruguayo.

Fuentes oficiales dijeron a Subrayado que la decisión de aplicar la multa y los fundamentos de la misma ya fueron comunicados a la compañía.

Ahora el Ministerio espera por los descargos que pueda hacer la empresa para analizarlos y luego, en función de toda la información recabada, determinar si concreta la sanción.

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De acuerdo a las fuentes consultadas, la multa por realizar una prospección sísmica sin autorización, en este caso estaría algo por debajo de los 50.000 dólares.

El barco noruego

A mediados de abril el gobierno inició una investigación a través de la Armada Nacional para establecer si el buque noruego SW Empress hizo una prospección sísmica en el mar territorial uruguayo sin permiso, informó entonces el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El ministro había dicho que según la información proporcionada por la empresa inicialmente, se había planteado que la prospección sísmica sería en aguas internacionales.