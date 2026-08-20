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INUNDACIONES

Militares se lanzaron al agua para rescatar a familia atrapada por la crecida del arroyo Conventos, en Melo

Los efectivos del Regimiento Patria de Caballería Blindado N.º 8 y del Regimiento de Caballería N.º 7 de Río Branco llevan adelante tareas de ayuda a los damnificados por las inundaciones que atraviesa el departamento de Cerro Largo.

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Militares que realizan tareas de ayuda a los damnificados en Melo se arrojaron a las aguas del arroyo Conventos para rescatar a personas atrapadas por la crecida.

Efectivos del Regimiento Patria de Caballería Blindado N.º 8 rescataron a personas que habían quedado atrapadas en una vivienda construida sobre pilares, en la zona de la rambla costanera.

El operativo de rescate desplegado culminó con éxito y permitió poner a salvo a las personas afectadas.

Por otra parte, militares pertenecientes al Regimiento de Caballería N.º 7 de Río Branco trabajaron en distintos puntos para asistir y rescatar a familias de las zonas inundables.

El Ejército Nacional dispondrá asistencia alimentaria para las personas evacuadas que incluye el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena.

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