Milei presenta cazas F16 que compró a Dinamarca como "ángeles protectores" de Argentina

El presidente de Argentina , Javier Milei , presentó este sábado seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca, en un acto solemne en el que los definió como "ángeles protectores" que fortalecerán a las fuerzas armadas del país sudamericano.

Las aeronaves son parte de los 24 cazas F-16 comprados por unos 300 millones de dólares el año pasado, que el gobierno de Milei consideró entonces como la "adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina".

"Después de una ansiosa espera tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esa importante inversión en armamento militar vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea", dijo Milei en la ciudad de Río Cuarto, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires.

Al cerrar el acto, el mandatario, vestido de traje y corbata, se subió a uno de los F-16 que antes de llegar a Río Cuarto habían sobrevolado a baja altura lugares emblemáticos de la capital argentina, como la Casa Rosada y el Obelisco.

"Cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo", destacó Milei.

Los F-16 "son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino", dijo.

La compra de los 24 aviones F-16 fue formalizada en abril de 2024 durante una visita del ministro de Defensa argentino Luis Petri a una base danesa.

Los F-16 suplantarán a los aviones Mirage, protagonistas del sistema de defensa de Argentina, cuyos últimos ejemplares fueron retirados en 2017 tras cuatro décadas en el aire.

Dinamarca vendió los aviones en medio de una modernización de su flota área, que incorporó cazas F-35.

En el acto en Río Cuarto, Milei defendió la elección del general Carlos Alberto Presti, primer militar en liderar la cartera de Defensa desde el final de la dictadura militar (1976-1983), en lugar de Petri, quien pasará a ocupar una banca de diputado en el Congreso.

El presidente ultraliberal culpó a los anteriores gobiernos de izquierda de dejar al país sin defensa por ensañarse con las Fuerzas Armadas tras la "tragedia nacional" que significó la última dictadura, y aseguró que su gobierno está decidido a "rectificar décadas de destrato".