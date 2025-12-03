Mides presentó bases del plan de accesibilidad: en Uruguay, el 6,6% de la población tiene una discapacidad

El director del Área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) , Federico Lezama, se refirió a las cifras de discapacidad en el país, tomando en cuenta datos del último censo realizado.

"En nuestro país el 6,6% de la población tiene una discapacidad. Más del 50% son personas mayores de 65 años. El 62% son mujeres. A nivel territorial, hay una dispersión importante. Por ejemplo, lo que son departamentos como Rivera o Rocha, tienen por encima de un 7%. Hay localidades que están por encima el 8% o del 9% o del 10%", detalló Lezama. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este miércoles, se presentaron las bases del plan de accesibilidad enfocado en la disminución de brechas sociales generadas por discapacidad. El director del área de discapacidad del Mides , Federico Lezama, ofreció detalles de la estrategia.

"Nos parece un momento necesario para transmitirle a la ciudadanía cuál es la estrategia que tiene el gobierno en materia de política de discapacidad para los próximos cinco años. Asumimos con un proyecto, lo presentamos en todo el país", dijo Lezama.

"Nosotros vamos a medir el impacto de este plan en función de los resultados en los indicadores poblacionales. Nuestro objetivo es reducir la brecha social de la discapacidad", aseguró.