Mevir entregó 46 viviendas nuevas en Florida; tiene previsto adjudicar 2500 en todo el período

Además agregó que “para el 2050 el 98% de la población mundial en ciudades. Fíjate lo que implica eso de desafío para todos nosotros, por un lado en la ciudades para que sean sustentables, para que tengan buena movilidad, para que tengan las condiciones y los servicios necesarios para toda esa gente y no crezcan los cinturones de pobreza. Pero por otro lado, en el medio rural, cuando Uruguay tiene casi su 98% de predio es rural, no solamente poner vivienda en el medio rural, porque la gente los ladrillos no los come, tenemos que pensar en la vivienda, pero tenemos que pensar también en que existan posibilidades de trabajo”.