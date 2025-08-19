Meteorología emitió advertencia por vientos fuertes y persistentes para la zona este del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para varios departamentos al este del país.

"Depresión atmosférica se profundiza sobre el territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas de entre 60-80 km/h (y ocasionalmente superiores) del sector NE. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indica el comunicado. La próxima actualización prevista es para las 00:00.

Localidades bajo advertencia: Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Parque del Plata, Salinas, San Luis, Soca y Tala.

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín y Plácido Rosas. Florida: Alejandro Gallinal, Casupa, Cerro Chato, Fray Marcos, Nico Pérez y Reboledo. Lavalleja: Todo el departamento. Maldonado: Todo el departamento. Rocha: Todo el departamento. Treinta y Tres: Todo el departamento. image

