Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 17.30

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; el fenómeno rige hasta la hora 17.30.
El fenómeno que afecta a 9 departamentos podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades son:
Cerro Largo: Todo el departamento.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.
Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.
Maldonado: Aiguá y Los Talas.
Rivera: Arroyo Blanco, Las Flores, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: Todo el departamento.
Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Todo el departamento.
