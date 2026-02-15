RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTA A 9 DEPARTAMENTOS

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 17.30

El fenómeno que afecta a 9 departamentos podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

lluvia-foco-uy-4

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

rige nueva actualizacion de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Seguí leyendo

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Las principales localidades son:

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rivera: Arroyo Blanco, Las Flores, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Todo el departamento.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2023103085200261481&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
LO ANUNCIÓ LA COMUNA

Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado

Te puede interesar

Foto: Cld TV Libertad
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
Ministerio del Interior
INTENTABAN VIAJAR A EUROPA

Dos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto de Carrasco y condenados por llevar cocaína en su calzado

Dejá tu comentario