INUMET

Meteorología actualizó advertencia amarilla por persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes

En zonas bajo advertencia se puede generar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos.

Tormenta-Río-Negro-Daniel-Rojas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet) actualizó nuevamente la advertencia amarilla que se debe a un frente cálido en el país y que genera tormentas. La alerta es por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

Localidades afectadas:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Tambores.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

