Messi, Suárez y compañía son campeones con el Inter Miami de la liga de Estados Unidos

De la mano de Messi el Inter Miami ganó por primera vez la liga de fútbol de Estados Unidos . Venció 3-1 a Vancouver y el equipo que apenas tiene 8 años de creado logró el gran objetivo que tenía cuando contrataron al mejor del mundo en el 2023.

Luis Suárez sumó un nuevo título en un año que lo tuvo como protagonista pero no en la final. Este último partido lo tuvo al uruguayo en el banco de suplentes y no entró.

"Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami", dijo Messi tras levantar la copa.

A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual, el más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el Paris Saint-Germain.

El astro argentino ya dominaba la MLS a título individual, con los premios de MVP (Jugador Más Valioso) y Bota de Oro, y su talento único sigue marcando diferencias a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

Esta final, con título, fue el último partido como profesionales de los históricos Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de tantos años de Messi y Suárez en Barcelona.

Respecto al uruguayo, su futuro es incierto. Cabe la posibilidad de que siga en Miami o que se presente la posibilidad de volver a Nacional. Tampoco se descarta que ponga fin a su carrera tras un año que lo terminó como suplente.

El dueño del Inter Miami Jorge Mas fue consultado sobre la continuidad o no de Suárez, y dijo que el uruguayo "va a tener que tomar una decisión" y, que si es por él, le gustaría tenerlo un año más en el club (ver video principal).

