Messi: "es mi último Mundial y la última chance" de ser campeón

“Este Mundial es diferente porque se da en el medio de la temporada. Llegamos con pocos partidos encima (como selección), pero estamos preparados, llegamos bien”, aseguró.

Messi dijo que haber ganado la última Copa América “alivia mucho” y “calma ansiedades”.

El 10 dijo también que la actual Selección Argentina le hace acordar a la de 2014, cuando disputaron la final con Alemania (perdieron 0-1) en el Mundial que se jugó en Brasil.

Messi aseguró que ahora se siente “más maduro” y que disfruta “mucho más de todo”. “Antes no lo pensaba, disfrutaba de jugar, pero era todo tan seguido que yo no me daba tiempo de disfrutar mucho, sino en pensar en el siguiente partido, en querer jugar, en seguir ganando. Y a veces pasaban desapercibidas cosas importantes que me tocaron vivir. Hoy soy más consciente de las cosas que hay que disfrutar”, finalizó.