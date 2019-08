"Me siento bien, tanto física como anímicamente", dijo Vázquez al recibir alta médica

Tras recibir el alta médica, a Vázquez se lo vio subir caminando la rampa del garaje de la mutualista en la calle Casinoni, y luego hablar con la prensa en la vereda.

El presidente aseguró que está “muy bien” y “con mucha fuerza”. “Con muchas ganas de seguir trabajando y cumplir con la responsabilidad que el soberano pueblo uruguayo me concedió”, agregó.

“Tenemos un cuerpo médico de excelencia en el país. Se logró el objetivo que se buscaba que era tener el diagnóstico positivo de la enfermedad. Y ahora voy a seguir con los controles domiciliarios y en el correr de esta semana empezaremos con los exámenes complementarios”, explicó Vázquez.

El tratamiento “va a estar supeditado a los estudios” que resta por hacer, agregó, e insistió en que se siente “perfecto”.

“Yo me siento muy bien, estupendamente bien. Me siento bien, tanto física como anímicamente. Nunca he sentido nada, esto marca la necesidad de hacerse estudios periódicos, controles, para toda la población, porque estas enfermedades tomadas a tiempo se pueden curar sin problemas, pero hay que tomarlas a tiempo, y para eso hay que concurrir al médico, hacerse exámenes”, comentó.

El mandatario también aprovechó la oportunidad para agradecer las innumerables muestras de apoyo que recibió desde el martes 20 de agosto, cuando en una declaración ante la prensa anunció que se le había detectado un nódulo pulmonar con características malignas.

Vázquez expresó “un profundísimo agradecimiento” y aseguró que el apoyo de la gente “se siente como una fuerza especial”.

“En primer lugar agradecer a todo el pueblo uruguayo, al sistema político en general, a la gente, que es emocionante lo que uno recibe. A los medios de comunicación, que han actuado, yo diría, como la población espera que actúe, con mucha seriedad, responsabilidad y profesionalismo”, señaló.

Vázquez insistió en la importancia de realizarse estudios periódico para prevenir enfermedades o detectarla a tiempo.

“Tan importante como un quirófano, como un acelerador lineal o sustancias quimioterápicas en oncología, tan importante como eso es la tarea que ustedes pueden realizar, informando a la población, dándoles conocimiento, que tengan herramientas para que puedan tener un diagnóstico precoz, pero además para poder prevenir esta enfermedad”, dijo.

Consultado sobre su vuelta al trabajo, el presidente explicó: “Me voy muy contento, muy agradecido, muy tranquilo, y espero el lunes por lo menos hacer un Consejo (de Ministros) si no ampliado, por lo menos con los temas más importantes. Voy a intentar estar el lunes en actividad, siempre que los médicos que me van a controlar me lo permitan”.

COMUNICADO COMPLETO

24 de agosto, hora 12:00

El señor Presidente de la República se encuentra en muy buen estado de salud y recuperado del procedimiento efectuado en la víspera.

Se le otorga el alta sanatorial pasando a controles ambulatorios y residencia en su domicilio particular.

Se coordinarán los estudios complementarios y de estadificación correspondientes en las próximas horas.

Dr. Mauricio Cuello, oncólogo tratante.

Dr. Mario Zelarayán, Presidencia de la República.