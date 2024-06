Más repercusiones del chat entre Astesiano y Lacalle Pou: lo que dijeron Óscar Andrade y Martín Lema

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade aseguró que “es evidente que este es un período de profundo deterioro democrático”. El comentario del legislador del Partido Comunista responde a la publicación este jueves del chat entre el ex custodio presidencial Astesiano y el presidente Lacalle Pou en febrero de 2022, acerca de la investigación policial que pidió el primero sobre el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala tras chocar un vehículo cuando conducía alcoholizado.

“Es terrible para la democracia que haya pesquisas ilegales, y que el presidente de la República al menos esté al tanto. No sé si las ordenó, pero que al menos esté al tanto, es un daño muy difícil de reparar. Me parece que hay que ver el árbol en ese bosque. En este caso con mayor preocupación porque el que participa es el presidente de la República”, dijo Andrade.

Martín Lema

Por su parte el diputado del Partido Nacional Martín Lema cuestionó que se hagan públicas conversaciones privadas.

“En términos generales está en juego la garantía de las comunicaciones entre las personas, que está consagrada en el artículo 28 de la Constitución”, dijo el ex ministro de Desarrollo Social.

“Cada comunicación puede tener un contexto que en la comunicación el texto no lo revela. Cuando se establece una imagen de pantalla, después ¿puede haber una llamada o no? ¿Hubo algo previo o no? Algún antecedente que de motivo a algún tipo de comunicación”, agregó Lema.

“Este tipo de comunicación donde el presidente emite una palabra, ¿da lugar a conclusiones, a interpretaciones? ¿Interpretar un ‘perfecto’ sin saber si hubo una llamada después o no, si hubo una comunicación antes o no?”, señaló Lema.

En la captura de pantalla del mensaje que Astesiano intercambió con Lacalle Pou, el presidente responde con una palabra: “Perfecto”, al informe que el custodio presidencial le hace sobre el avance de la investigación sobre los movimientos de Abdala el día que chocó su auto.