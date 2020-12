Más confinamiento en Argentina: "fuerzas de seguridad actuarán para disipar la gente", advirtió presidente

Tras dos días consecutivos de incrementos en la cantidad de contagios de covid-19 en Argentina, crece la preocupación en el Gobierno.

El presidente, Alberto Fernández, advirtió este jueves que si continúa el relajamiento respecto a las medidas de distanciamiento, podría utilizar a la policía para disipar las reuniones sociales.

"Tan solo teniendo oficiales de la fuerza de seguridad caminando por las plazas y viendo dónde hay una aglomeración de gente. Diciendo ¨circulen, circulen¨, con eso alcanza", explicó.

Elogió el "toque sanitario" que aplicaron algunas jurisdicciones en el país que impedía circular a partir de determinada hora por la calle.

"Tenemos la sensación que diciembre fue un mes de mucho relajamiento, que llevó a reuniones sociales y posibilitó que hubieron marchas en Buenos Aires", situaciones "que pudieron favorecer que el virus circule", agregó Fernández en declaraciones a Radio 10.

Habra confinamiento en enero si no cambian las estadísticas, y por tal razón las fuerzas de seguridad estarán atentas al cumplimiento de las medidas..

"Si vemos que el relajamiento sigue, ver de qué modo las fuerzas de seguridad empiecen a actuar en las calles para disipar a la gente y para impedir que esas aglomeraciones ocurran", advirtió el mandatario.

"No estoy hablando de toque de queda", porque "en Argentina eso es algo muy denso".

Alberto mencionó "el problema de la costa (Atlántica) con el turismo y, en ese sentido, señaló que "Mar del Plata, que no la está pasando bien".

"Vamos a dejar pasar el fin de año y a partir de la semana que viene vamos a mirar con lupa a ver cómo resolvemos esto", anunció el mandatario

Ayer fue el segundo día consecutivo con más de 11.000 contagios diarios detectados en Argentina, por lo que el país acumula 1,61 millones de casos positivos desde el inicio de la pandemia. Y 43.163 personas fallecidas.En la Ciudad de Buenos Aires, los casos nuevos fueron 1.076, volviendo a los promedios diarios de mediados de octubre, y en la provincia de Buenos Aires, hubo 4.761 casos, retrotrayéndose a los promedios de mediados de noviembre. Ambos distritos conforman la zona más populosa del país.

Es por eso que ayer el presidente reeditó las reuniones con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que eran habituales en el peor momento de la pandemia y ahora retomarán el seguimiento semanal.

VACUNA

"Me ocupé personalmente de que haya vacunas para los próximos tres meses. No quiero que Argentina esté en el submundo de los países que no pueden vacunar a su población. Agradezco en ese sentido el aporte excepcional que hizo la Federación Rusa", destacó Fernández.

El jefe de Estado aseguró además que con la vacuna Sputnik V "se mantuvo la cadena de frío", y que "hay otras que deben estar a 70 grados bajo cero, generan muchos problemas de logística y sus hacedores nos piden muchas garantías", en relación a la vacuna producida por la empresa Pfizer.

El presidente reiteró que en enero llegarán las dosis de vacunas desde Rusia para completar el operativo de vacunación que se extenderá hasta febrero y por el cual se contempla inocular a 10 millones de personas.

"De todos modos seguimos en negociaciones con todos para seguir sumando vacunas. Estamos muy avanzados con AstraZeneca para producir esa vacuna aquí y después de febrero, cuando tengamos" inoculadas "a 10 millones de personas, podemos tener otra provisión" desde Rusia, apuntó.

Y en ese sentido, agregó: "La idea es que para el otoño tengamos vacunadas a todas las personas de riesgo, entre personal médico, de seguridad y mayores de 60 años".

También se refirió a la denuncia por "envenenamiento" presentada por la exdiputada nacional Elisa Carrió en su contra por suministrar la vacuna Sputnik V en Argentina y afirmó que esos dichos carecen "de seriedad" como "todo lo que hace" la fundadora de la Coalición Cívica

".