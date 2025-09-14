Más de 100.000 personas en protestas propalestinas obligaron a suspender la Vuelta en Madrid

Más de 100.000 personas participaron este domingo en las protestas propalestinas en Madrid , que obligaron a los organizadores a suspender la última etapa de la Vuelta a España, informaron las autoridades españolas.

"Ha habido como más de 100.000 asistentes", declaró a la AFP una portavoz de la representación del gobierno central en la región de Madrid. La vocera precisó que hubo dos detenidos.