Más de 100.000 personas en protestas propalestinas obligaron a suspender la Vuelta en Madrid

A pesar de un gran dispositivo policial, manifestantes ocuparon el recorrido de la carrera en diversos puntos del centro de la ciudad, mientras los corredores se acercaban a la capital española.

AFP

AFP

Más de 100.000 personas participaron este domingo en las protestas propalestinas en Madrid, que obligaron a los organizadores a suspender la última etapa de la Vuelta a España, informaron las autoridades españolas.

"Ha habido como más de 100.000 asistentes", declaró a la AFP una portavoz de la representación del gobierno central en la región de Madrid. La vocera precisó que hubo dos detenidos.

En desarrollo.

AFP
