Más de 100 familias en Salto reclaman que hijos con discapacidad sean incluidos en enseñanza pública

"Hoy yo tengo la devolución del Instituto de Derechos Humanos donde dice que finalmente se constató la violencia institucional. Conformo la Asociación, hoy somos más de 100 familias a nivel país. Mi hijo fue condicionado a tener una asistente personal para asistir a la escuela, porque en ese tiempo así lo requería. Tampoco me permitían a mí quedarme para cambiarlo ni nada. Fue una barrera tras otra que me llevó a ponerlo en una escuela especial privada, porque no podía resolver el tema de la asistente", explicó Núñez.

Ante el cambio de gobierno, dijo que necesitan "mantener lo logrado" con el anterior y "mejorar", por lo que han solicitado reuniones a directores de distintos organismos.

"La idea es el compromiso, el compromiso y ya que tanto escuchamos este último tiempo y nos deja muy contentas, que van a estar abiertos a las asociaciones civiles, a trabajar con estas asociaciones, porque creen sumamente importante, nosotros también lo creemos así, así que esperamos un trabajo en conjunto", expresó.

Romina Ferreira es madre de una niña que requiere de un botón gástrico. Afirmó que desde que está en la asociación civil no tuvo "más problemas".

"Mi nene tiene autismo severo y lo puse en escuela pública, pasó un acto de discriminación por parte de adultos del lugar, me sorprendí, no es algo que esperaba. Salí de ahí y no estaba en el grupo en ese momento. A las semanas se forma y fue esa red de apoyo y contención entre las familias. Es algo que agarrás al nene de la mano, salís corriendo y no sabés a dónde ir", dijo Christine Sánchez. Su hijo tiene ocho años y desde los cinco va a una escuela especial.