Martín Lema dijo que "hay que hacer un gran blanqueo de Montevideo": "No voy a aceptar grafitis"

El candidato a intendente por la coalición Martín Lema dijo que no aceptará que las personas realicen grafitis ni pintadas en la ciudad, en caso de llegar al sillón municipal.

"Yo no voy a aceptar que se estén grafiteando ni pintando espacios públicos. Hay que hacer un gran blanqueo de Montevideo", expresó este jueves en el programa Arriba gente de canal 10.

Explicó que, en caso de ser intendente, no se podrá grafitear ni pintar los espacios públicos, y que a eso irá sumado más barridos y recolección. "Eso contribuye a (tener) una ciudad mucho más limpia", señaló.

Consultado sobre cómo logrará controlar que las personas no grafiteen, dijo: "Vamos a reforzar la seguridad, desde la intendencia". Ejemplificó con tareas como la del guardaparques, la aplicación de ley de faltas o de contratar policías eventuales del Ministerio del Interior.

Lema insistió en que no permitirá "ni el uso indebido de espacios públicos ni que no se estén respetando los espacios". "Se va a incrementar la cobertura en seguridad y dar garantías para que no haya un uso indebido de espacios públicos", reafirmó.

RESIDUOS

Lema anunció que proyecta colocar contenedores de basura bajo tierra y que volverán las papeleras a los espacios públicos. Además, no descarta acudir al Ejército para recolectar la basura en la capital.