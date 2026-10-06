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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Martes agradable, de primavera, pero el miércoles desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al jueves

Nubel Cisneros prevé un martes de primavera, con temperatura de 20º y más. El miércoles desmejora con lluvias y tormentas desde el norte, que se extienden al jueves. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé un martes de primavera, con temperatura agradable de 20º y más en todo el país. Pero el miércoles desmejora con lluvias y tormentas desde el norte, que se extienden al jueves en gran parte del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con cielo parcialmente nublado, con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará templado en el sur y este y cálido en el norte y litoral con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles la mañana estará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y sureste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte y litoral con tormentas y lluvias aisladas.

Foto: AFP.
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El jueves la jornada comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, en la madrugada mejorando rápidamente. En la tarde continuará el tiempo templado con nubosidad variable, en las primeras horas estarán ligeramente inestables las fronteras noreste y este.

Martes 6

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Miércoles 7

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Jueves 8

Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

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