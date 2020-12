Mario Saralegui apuesta a quedarse hasta febrero en Peñarol por una cláusula de prórroga automática

"Creo que me quedo hasta febrero. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y hay una prórroga. A mi mandaron una nota de Audef que se estaba analizando si un DT tiene un contrato hasta diciembre se extiende hasta el final del Clausura".​

Peñarol acaba de celebrar elecciones. En ningún caso, estaba en los planes de ninguno de los candidatos. De hecho, el nuevo titular del club, Ignacio Ruglio, ya habló de dos técnicos para Peñarol. Gustavo Poyet y Diego Aguirre.

El 16 de diciembre, asume la nueva directiva del club pero Saralegui no sabe nada sobre cómo seguirá todo.

Ruglio ya anunció que en la parte deportiva asumirán Pablo Bengoechea como manager y Gabriel Cedrés como gerente deportivo. Entre los temas pendientes están los 18 contratos del plantel que se vencen a fin de año y el armado de un nuevo plantel.

"Todavía no vino el cambio de mando y no está claro. Pero supuestamente vamos a dirigir todo el Clausura. ¿Por qué no voy a estar hasta febrero si tengo contrato hasta diciembre y prácticamente hay una prórroga obligatoria? A mí me mandaron una nota, lo cual agradezco, desde Audef, que se estaba analizando si un DT tiene un contrato hasta diciembre como el campeonato sigue hasta febrero el vínculo se extiende hasta el final del Clausura, porque los clubes estarían obligados a llegar al final del torneo".

No obstante, el entrenador reconoció: "también puede pasar lo contrario, que los resultados no se den, pero no sé si se considera un cese. Lo que pueda pasar es que Peñarol decida que yo me tenga que ir".

El DT no cree que la postergación del clásico -por la muerte del expresidente Tabaré Vázquez- vaya a ser beneficiosa para el equipo.

" Una cosa es la continuidad y el ritmo de juego que eso eso importante, pero a la larga va a ver un equilibrio porque nosotros entrenamos de la misma manera que jugamos, así que vamos a ver. No hay nada definitivo, es un partido muy difícil, pero Peñarol está preparado para jugarlo".​

El equipo no tendrá a Giovanni González. Puede ser sustituido por Herrera o Acosta.

Sobre el postergado debut de Nahuelpan, Saralegui comentó: "Está cada día mejor, está muy bien. Yo diría que está para jugar 20 o 30 minutos o medio tiempo"

Por el momento, el titular para el clásico es Agustín Álvarez Martínez, dijo Saralegui .

Otro cuya presencia peligra es Jonathan Urretaviscaya. Si el partido se hubiera jugado el domingo último no habría estado.