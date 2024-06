Manini Ríos sobre el regreso de Salinas a la política: "Creo que hay mucho de especulación en todo eso"

El precandidato de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , dijo que no fue consultado por una posible candidatura del ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas .

“Creo que hay mucho de especulación en todo eso”, afirmó. “La última vez que hablé con Daniel Salinas, me dijo claramente que no quería saber nada de actividad política”, agregó.

Al ser preguntado específicamente por la posibilidad de ser candidato a vicepresidente con Delgado, Manini Ríos respondió: “sobre este hecho no lo hablé, pero él me lo hubiera dicho si hubiera alguna posibilidad o alguna conversación”.

El líder de Cabildo Abierto aseguró que desde la precandidatura de Delgado no se consultó a su partido político para sondear la posibilidad de una fórmula con Salinas.

“Salinas es un cabildante. Si le hablan a él, en cierta forma, se está desconociendo al partido. Yo no digo que me moleste, pero creo que no es el procedimiento correcto”, subrayó.

Manini Ríos también expresó que se sintió defraudado por el presidente Luis Lacalle Pou con la remoción de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y que habrá que establecer condiciones claras para un eventual futuro gobierno de coalición.

Sobre Lacalle Pou, manifestó que se trata de “una relación que era muy correcta y muy de hablar las cosas de frente. Y de repente, aparece un tema de estos así. Yo creo que de una gran injusticia con Irene, que venía haciendo un excelente Ministerio y había logrado un montón de cosas”.

Cabildo Abierto se pondrá firme con políticas de drogas, deudas y apoyo a la clase media, aseguró Manini Ríos.