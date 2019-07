Manini Ríos dijo que se prepara para crecer y llegar al balotaje

“Nosotros sabemos que tenemos todo el potencial. Vamos a presentar nuestro proyecto, un proyecto creíble, que signifique soluciones a los problemas reales de la gente. La gente ve en nosotros no un prometedor de soluciones mágicas sino alguien que se va a comprometer en llevar adelante soluciones reales. Tenemos expectativa de ser verdaderos protagonistas de cara al balotaje de noviembre”.

También se refirió a los dichos de Graciela Villar, integrante de la fórmula del Frente Amplio, que lo tildó de neofascista.

“Yo qué le podría decir a esta señora. Capaz le digo que se quedó en la Unión Soviética, que es stalinista y capaz lo toma como un halago y no como un insulto. No tengo ninguna respuesta para darle porque no quiero caer en el agravio. Creo que no puedo entrar a contestar esos ataques y máxime cuando soy consciente que el país está viviendo momentos muy difíciles en este momento y en el futuro inmediato va a ser peor aún. No soy de los que le gusta dinamitar los puentes”.

Por último, habló de cómo se está procesando el armado de la fórmula de Cabildo Abierto.

“Estamos próximos a plantear a otra persona la propuesta de acompañarnos en la Vicepresidencia pero prefiero mantenerlo en el anonimato. Es una persona honesta, componedora, capaz de conciliar las distintas partes en el Parlamento y una persona sin manchas en su pasado”.