En entrevista con el programa radial En Perspectiva, Manini Ríos fue concluyente: "No me cabe duda que nuestra posición apuró a la empresa a conceder lo que estuvo dispuesta a conceder".

"Fuimos los únicos que levantamos la voz crítica desde el sistema político, en cierta forma pudo haber presionado a la propia empresa para firmar esto. Si acá el ambiente fuera de total aceptación y aplauso, tal vez habría menos predisposición a conceder nada nuevo", agregó.

Por el contrato firmado con UPM, Cabildo Abierto convocó al parlamento a cuatro ministro del gobierno de coalición del que forma parte. Uno de sus legisladores, el abogado Lust, hace campaña para que la empresa retire su inversión de Uruguay.

Aclaró que "no es ningún acto de oposición al gobierno". "A los integrantes del gobierno le puede caer bien o mal lo que hacemos, pero esto que estamos haciendo es lo que dijimos a lo largo y ancho de la campaña, que estábamos en contra del contrato firmado".

Manini señaló que el tratado firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con la empresa finlandesa linda con lo "bochornoso" e "indecoroso".

"Si una empresa de las características de UPM concede a cambio de nada cientos de millones de dólares es porque el contrato inicial no se basó en la defensa de los intereses del país.".

"No hay empresas que graciosamente cedan 300 millones de dólares", explicó.

CONTRA LOS EUCALIPTUS

Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para poner límites a las plantaciones de eucaliptos "en los mejores campos del país".

"Estamos en contra del modelo de país celulósico, transformado en un gigantesco bosque a manos de cuatro o cinco multinacionales, con un par de miles de empleados y la gente corrida del campo", señaló.

El gobierno estimó en 250 millones de dólares "el ahorro" sustanciado tras una renegociación del contrato.

Lacalle Pou dijo el viernes último que UPM se comprometió a pagar obras de infraestructura vial por 60 millones de dólares, otros 68 millones en infraestructura eléctrica y resignó la venta de energía remanente de la nueva planta por 7 millones de dólares anuales, en un contrato por 20 años con el Estado uruguayo.

Además, ampliará una planta de insumos en Fray Bentos y construirá un vivero en Sarandí del Yi con una inversiòn total de 55 millones de dólares.

CRÍTICAS Y MALENTENDIDOS

Los anuncios de ahorro del presidente fueron cuestionados por el Frente Amplio, y en particular por Alvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y uno de los firmantes del acuerdo con UPM

García dijo que algunos de los anuncios mencionados como ahorros no eran tales, y que ya estaban previstos en la negociación con el anterior gobierno del FA. Puso como ejemplo el acuerdo por las obras de infraestructura por 60 millones de dólares, cuyo pago estaba en principio en manos del Estado.

"El 7 de noviembre de 2017 informamos sobre los 60 millones de dólares, está en la web. UPM planteó 6 cuotas de 10 millones dólares, pedimos que se adelantara. Todos tiramos para el mismo lado, para el Uruguay", aseguró García hoy en entrevista con Carve..

Y agregó: "El gobierno debería publicar todos los nuevos documentos en la web. La conexión eléctrica cuesta U$S 78 millones, de lo que UPM ponía 10. Si efectivamente ahora pone 68 millones de dólares más, bienvenido. Hay que ver los contratos y los agregados".

En el tema energía, dijo el dirigente frentamplista, hay un "mal entendido”.

En este sentido indicó que “no es que Uruguay ahorre, lo que sucede es que se le comprará a UPM menos energía, por la ampliación de la planta química, que consumirá más en Fray Bentos".

Posteriormente, habló de las obras prometidas por la empresa.

"Me alegro por lo del vivero y para Sarandí del Yí es una buena noticia, y es empleo en lugares donde se precisa. Esa inversión se concreta porque se concretó la gran inversión en la planta, en 2017".

El secretario de Presdencia, Álvaro Delgadio, salió al cruce en la puja de méritos por el acuerdo con el UPM.

Delgado dijo que los ahorros y las nuevas inversiones "no estaban firmadas, cerradas, ni acordadas".

"En algunos caso había alguna hoja de ruta, que incluso se cambió en la discusión en este nuevo acuerdo. Seguimos diciendo que había cosas en el contrato que no compartimos de como el gobierno había concedido cosas", dijo al programa En Perspectiva.

"En campaña dijimos que lo que no estaba firmado, lo íbamos a cambiar y mejorar y eso fue lo que hicimos. Si lo que dicen dirigentes frenteamplistas fuera cierto, no podríamos haber realizado estos cambios", dijo el jerarca y agregó que le "sorprende" la actitud de la dirigencia frenteamplista, y en especial a aquellos que estuvieron en cargos de gobierno

En el programa "Santo y Seña", Lacalle Pou ya había desestimado estas críticas y dijo que buena parte de las concesiones hechas por UPM tuvieron explicación por la crisis de Covi-19, ya que el Estado uruguayo tiene hoy otras prioridades.

También le bajo el perfil a las diferencias con su socio, Cabildo Abierto. "Queremos hablar de lo que nos une, no de los que nos puede separar".

No obstante el secretario de Presidencia, dijo, sobre el proceder de Cabildo Abierto: "Cada uno es libre y responsable. Obviamente no lo comparto y no lo hubiera hecho"