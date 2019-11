Manini aseguró que "no va a ir contra derechos adquiridos", como el aborto

El ex candidato presidencia y senador electo respondió así a lo que dijo este jueves en Búsqueda Martín Sodano, diputado electo por Cabildo Abierto.

Sodano cuestionó la ley de aborto y criticó a las mujeres que se lo practican: “Si te gustó, bancátela”.

“Hemos dicho claramente que no se va a ir contra derechos adquiridos y en este compromiso que hemos firmado hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente”, dijo Manini en rueda de prensa.

“Esto no es más que una opinión personal de un integrante, calificado sí porque es diputado electo, pero que no deja de ser un integrante más de Cabildo Abierto”, agregó en referencia a lo que dijo Sodano.

Consultado acerca de si las declaraciones de su diputado podían ser consideradas denigrantes hacia las mujeres, Manini aseguró que no: “Es una opinión personal que él dijo, no le veo ningún ánimo ofensivo, creo que no es para tomarlo de esa manera”.

LA FOTO CON MIERES

Manini fue consultado acerca de la negativa de Pablo Mieres de aparecer en una foto junto al líder de Cabildo Abierto, por lo que no hubo una foto conjunta con todos los líderes de la oposición tras el acuerdo programático firmado con Lacalle Pou.