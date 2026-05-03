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MONTEVIDEO

Murió la joven de 25 años que fue baleada en la cabeza el viernes en Cruz de Carrasco

En la escena, la Policía encontró más de 20 casquillos. La víctima fue trasladada por un vecino, estuvo internada y este domingo se confirmó su fallecimiento.

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Foto: Subrayado. 

Murió la joven de 25 años que fue baleada en la cabeza durante un ataque a tiros que ocurrió el viernes en Cruz de Carrasco.

La mujer, sin antecedentes penales, fue trasladada por un vecino en su vehículo a una policlínica. El diagnóstico del viernes indicaba que la víctima tenía muerte cerebral, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

En el lugar, la Policía encontró más de 20 casquillos de calibre 9 milímetros a lo largo de más de media cuadra. Los investigadores presumen que se utilizó una pistola Glock modificada para aumentar su capacidad de disparo.

El siniestro ocurrió en Bv. Battle y Ordoñez y Cádiz. Fotos: Beatriz Martínez. 
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Según la información primaria, los tiradores se desplazaban en un auto.

En la escena trabajó personal de Investigaciones de zona 2, Policía Científica y el Departamento de Homicidios.

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