Policía detuvo a dos jóvenes que vendían moto robada en Marketplace; ella estaba armada y él requerido por homicidio

Una moto denunciada como robada, fue vista publicada en Marketplace por un familiar del propietario, e inmediatamente dieron aviso a la policía.

Personal de la Brigada de delitos automotores de la Policía, acudió a la cita concretada por el familiar de la víctima, en Camino Repetto y Agustin Bisiom el el barrio Capra.

Al llegar al lugar dos adolescentes de 15 años acudieron a su encuentro con la moto, fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

La mujer tenía un revólver cargado con el que acudió al encuentro. Por su parte, el joven estaba requerido por un homicidio ocurrido el 1ro de mayo de 2025 en Nuevo Ellauri, donde un hombre de 23 años fue asesinado y otro de 20 años resultó herido de bala.

Cabe aclarar que por este homicidio ya había una persona imputada, pero el Departamento de Homicidios de la Policía tenía identificado al joven como partícipe del hecho también.