Madre de niño que perdió falanges en escuela Brasil pide que autoridades del centro se hagan responsables

La madre reclama el accionar de las autoridades y pide que tanto dirección como la maestra se hagan responsables, y que no sigan en la escuela mientras continúe la investigación. "La que me llamó fue la subdirectora, a lo que yo le consulté qué había pasado, por qué no se había podido recuperar las falanges de mi hijo, y me dijo que ella no se había dado cuenta, y que horas más tarde ya estaban pisadas y que no se podía hacer nada", relató.

Además, sostuvo que una semana antes, otro niño sufrió una lesión en uno de sus dedos. "Nos dijeron que era un hecho aislado, que lo tomaban como un accidente, pero esto que le pasó a mi hijo no es un accidente, porque si en ese momento se hubiera actuado con el primer incidente que hubo, mi hijo no estaría como está hoy", remarcó.