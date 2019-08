Madre de gemela declaró que su hija estuvo descompuesta 24 horas antes de su muerte

La joven de 19 años afirmó en Fiscalía que las dos pequeñas presentaron el jueves un malestar estomacal y que estuvieron descompuestas del intestino. El cuadro evolucionó durante las 24 horas previas.

La bebé fue ingresada el viernes a la emergencia del hospital de Melo, donde falleció. Su gemela permanece internada en el hospital Pereira Rossell a cuidado de INAU por disposición de la Justicia, con similar cuadro al de su hermana, pero evolucionando de forma favorable.

Testigos declararon este lunes y lo harán este miércoles. La fiscal aguarda las pericias forenses que definirán la causa de la muerte de la pequeña.

La mujer permanece emplazada en el caso que la tiene como indagada. Hasta que no se determinen las causas de la muerte, no se sabrá si hay méritos o no para imputar a la madre.