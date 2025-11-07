Macron se mantiene "vigilante" sobre acuerdo Unión Europea-Mercosur y espera "respuestas claras"

El presidente francés, Emmanuel Macron , aseguró este viernes en su visita a México que se mantiene "vigilante" sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur , luego de que desatara críticas en Francia al mostrarse "optimista" respecto del pacto comercial.

En rueda de prensa conjunta con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Macron afirmó que Francia espera "respuestas claras" sobre el acuerdo, temido por agricultores y ganaderos franceses ante la posibilidad de que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El presidente francés recordó que anteriormente había dicho que el acuerdo "no era aceptable" para el sector agrícola de su país, pero que tras presentarse un elemento "nuevo" con una "cláusula de salvaguarda agrícola robusta", se mostró "optimista" ante las negociaciones.

Seguí leyendo Comenzó el juicio Cuadernos: la mayor causa de corrupción en Argentina que involucra a Cristina Fernández y tiene 87 imputados

El jueves, desde la COP 30 en Brasil, Macron se dijo "más bien optimista" ante la posibilidad de aceptar el acuerdo comercial criticado en Francia, gracias a las cláusulas de salvaguarda propuestas por la Comisión Europea a petición de París y con la condición de que sean aceptadas por los países del Mercosur.

Estos comentarios fueron denunciados por gran parte de la clase política francesa y el sector agrícola como una "renuncia".

"Como lo he hecho desde el primer día con responsabilidad y lejos de todos los discursos demagógicos, defiendo los intereses de nuestros productores industriales al igual que los agrícolas", respondió el jefe de Estado desde el Palacio Nacional de México.

Entre las condiciones que pide Francia, Macron mencionó "medidas espejo" para que los productores de todos los países signatarios sigan las mismas reglas en torno a pesticidas y alimentación animal, así como "controles sanitarios reforzados".

"Sigo vigilante porque no tengo visibilidad sobre todo. Y por eso Francia sigue esperando respuestas claras", insistió.

FUENTE: AFP