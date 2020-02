Luz del Alba Rubio cantará en la ceremonia de Lacalle Pou: "se acabó mi exilio cultural"

En declaraciones a FM Gente, Rubio se quejó de los "amiguismos", "las mafias" y los "círculos" que se dan en el ámbito de la cultura, a los que atribuyó la imposibilidad de trabajar en su país.

La soprano recordó que no actúa en el Solís desde 2010 y no sube al escenario en el Sodre desde 2002 porque "no estaba en la lista" oficial.

“Por 15 años jamás me llamaron para participar en algún espectáculo", afirmó. Y eso que estaba cantando en los mejores teatros de Estados Unidos, Europa o China".

"Y yo estaba dispuestísima siempre para cantar. Tengo muy bien puesta la camiseta de Uruguay y quiero cantar para mi gente”, agregó.

La canta se encuentra en Nueva York, pero viajará especialmente a Uruguay para participar de la ceremonia de asunción del nuevo gobierno.

“Como lo denuncié, hay un circulo mafioso, de amiguismo. Como pasa en otros lados, en la cultura, y en la ópera especialmente, se da más. El circulo es más estrecho y se ve”.