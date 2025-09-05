La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió al caso del hombre de Soriano que mató a sus hijos de 2 y 6 años, y lo definió como “violencia vicaria”.
Lustemberg sobre homicidio de niños en Río Negro: "Nos interpela, como integrante del Estado"
“Es la expresión más cruel y desgarrante, de una expresión de violencia de género", sostuvo la jerarca.
“Es la expresión más cruel y desgarrante, de una expresión de violencia de género, contra las mujeres utilizando niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la ministra.
Lustemberg señaló que se le hace seguimiento a la situación. “Es un tema multifactorial, es una expresión que no solamente tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con las expresiones de violencia y de violencia de género. Entonces eso nos interpela, a mí como integrante del Estado, en todas las situaciones que hay que intervenir y anticiparte. Estamos trabajando como Estado”, dijo.
