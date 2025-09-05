Lustemberg sobre homicidio de niños en Río Negro: "Nos interpela, como integrante del Estado"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , se refirió al caso del hombre de Soriano que mató a sus hijos de 2 y 6 años, y lo definió como “violencia vicaria”.

Lustemberg señaló que se le hace seguimiento a la situación. “Es un tema multifactorial, es una expresión que no solamente tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con las expresiones de violencia y de violencia de género. Entonces eso nos interpela, a mí como integrante del Estado, en todas las situaciones que hay que intervenir y anticiparte. Estamos trabajando como Estado”, dijo.